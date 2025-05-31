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Рама, высокий клиренс, адаптация для России — новая версия популярного внедорожника

Great Wall представил версию внедорожника Tank 700 в комплектации Hi-Performance

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Российский рынок внедорожников пополнился серьезным игроком – Tank 700 Hi-Performance, флагманом бренда Tank от Great Wall Motors. Эта версия, четвертая в линейке, предлагается по цене 7 990 000 рублей.

Сердцем Tank 700 Hi-Performance является гибридная силовая установка Hi4-T. Сочетание 3,0-литрового бензинового двигателя V6 мощностью 354 л.с. и электромотора, интегрированного в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, обеспечивает впечатляющие характеристики. Общая мощность системы составляет 422 л.с. и 800 Нм крутящего момента, а в пике – захватывающие 517 л.с. Разгон до сотни за 5,9 секунды.

Tank 700
Tank 700
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Аккумуляторная батарея емкостью 37,1 кВтч позволяет проехать до 100 км на чистом электричестве, что существенно снижает расход топлива в городском цикле. Заявленный расход в смешанном режиме составляет 10,6 л/100 км (по циклу NEDC).

Tank 700 Hi-Performance – это не просто мощный двигатель, но и впечатляющие внедорожные возможности. Полный привод, пневмоподвеска с регулируемым клиренсом от 205 до 325 мм – предоставляют невероятную проходимость. Возможность преодолевать броды глубиной до 900 мм подтверждает серьезность заявленных внедорожных амбиций.

Интерьер Tank 700
Интерьер Tank 700

Внешне Hi-Performance мало чем отличается от версии Superior: стильные светодиодные фары, эффектные 22-дюймовые колесные диски, панорамный люк и удобные выдвижные подножки. Однако, внимание к деталям проявляется в адаптации к российским условиям: увеличенный до 4,5 литров бачок омывателя – необходимая мера для наших долгих зим.

Интерьер поражает роскошью. Салон отделан кожей Nappa, сиденья оборудованы подогревом и вентиляцией – необходимый комфорт в любое время года. Мультимедийная система с 16,2-дюймовым экраном и проекцией на лобовое стекло – подчеркивает премиальный статус автомобиля. Не забыли и о подогреве руля и стекол, что делает поездки в зимних условиях максимально комфортными.

Гарантия 3 года, дополненная 2 годами постгарантийного обслуживания, говорит о уверенности производителя в качестве своего продукта.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 16
31.05.2025 
Фото:Tank
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