Водителей будут наказывать за лекарственное опьянение: что это значит?

Законопроект о наказании за лекарственное опьянение за рулем принят в I чтении

Госдума сделала важный шаг к повышению безопасности дорожного движения, приняв в первом чтении законопроект о наказании водителей за «лекарственное опьянение».

Это решение призвано восполнить существенный пробел в действующем законодательстве, который до сих пор позволял водителям, находящимся под влиянием лекарственных препаратов, ухудшающих психомоторные функции, оставаться безнаказанными. Ситуация, когда водитель, принявший лекарство, становится причиной ДТП, до настоящего момента не имела четкой правовой квалификации.

Законопроект вводит административное наказание для водителей, у которых медицинское освидетельствование выявило наличие в организме веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, негативно влияющих на внимание и скорость реакции. Важно подчеркнуть, что речь идет о веществах, не являющихся этиловым спиртом, наркотическими или психотропными средствами.

Пояснительная записка к законопроекту указывает на широкий спектр лекарственных средств, способных вызывать состояние, сравнимое с алкогольным или наркотическим опьянением. В список веществ, которые могут вызвать опьянение, могут войти анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Госдума РФ