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В эти дни в Москве можно будет бесплатно парковаться

Депутат Ярослав Нилов предложил ввести бесплатную парковку в Москве по субботам

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Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направил обращение заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с предложением сделать парковку в столице бесплатной по субботам в течение летнего сезона.

В своем документе Нилов просит рассмотреть возможность добавления суббот к календарю бесплатной парковки, по крайней мере, на определенных участках улично-дорожной сети города.

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Он отметил, что в 2025 году в Москве предусмотрено 72 дня бесплатной парковки, из которых 22 дня приходятся на государственные праздники, а 50 – на воскресенье (за исключением определенных платных улиц).

«Подобная практика позитивно оценивается в среде автовладельцев», – подчеркнул депутат, добавив, что существует предложение о дополнительных днях бесплатной парковки.

Этот вопрос обсуждался на встречах с автоэкспертами, где акцентировалось внимание на субботах летом. По словам Нилова, в это время в город приезжают жители из Подмосковья и других регионов России, особенно учитывая динамику развития автомобильного туризма в стране.

Источник: ТАСС

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Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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