Российским владельцам этого гибрида не нужно беспокоиться о недостатке зарядных станций

Exeed объявил акцию для покупателей Exlantix ET с зарядным устройством в подарок

Бренд Exeed запустил специальную акцию для покупателей нового премиального гибридного кроссовера Exlantix ET. Первая тысяча клиентов, приобретающих данный автомобиль, получит в подарок современное зарядное оборудование, гарантирующее полную энергетическую независимость.

Предложение включает настенную зарядную станцию с мощностью 11 кВт, которой можно управлять через NFC и мобильное приложение. Предлагается также универсальное портативное устройство для работы в сетях 220 В и 380 В, а также небольшое зарядное устройство весом 1,5 кг, которое позволяет использовать электромобиль как мобильную электростанцию с мощностью до 4 кВт.

Exlantix ET

Директор Exeed Андрей Чернышков отметил, что компания стремится обеспечить клиентам максимальный комфорт в использовании электромобиля, позволяя заряжать машину в любых условиях и использовать её как источник энергии для других устройств.

Кроссовер Exlantix ET оборудован гибридным двигателем REEV, состоящим из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электрических двигателей, обеспечивающих мощность до 469 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Автомобиль, с батареей на 40 кВт·ч, может проехать до 180 км на электричестве и обеспечивает запас хода до 1180 км с полным баком.

Интерьер Exlantix ET

Специально для российского рынка Exlantix ET прошел тесты в условиях низких температур. Предустановленный «зимний пакет» включает обогрев сидений, рулевого колеса и зеркал. Гарантия на автомобиль составляет 8 лет или 200 тыс. км, включая основные узлы и лакокрасочное покрытие, а на электродвигатель и батарею – 8 лет или 160 тыс. км.

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Источник: Автоновости дня