Владельцы этих кроссоверов в России теперь могут бесплатно их русифицировать

В России проведут отзыв 468 кроссоверов Voyah Free для русификации интерфейса

На территории России будет произведен отзыв 468 кроссоверов модели Voyah Free, реализованных с 13 декабря 2022 года по 12 декабря 2024 года. Информация об этом появилась в сообщении пресс-службы компании ООО «Дунфэн Мотор Рус» 29 мая.

Отзыв инициирован в связи с необходимостью выявления и предотвращения возможного вреда, связанного с использованием продукции Dongfeng Motor Corporation, так как у некоторых автомобилей может быть установлен интерфейс, не имеющий русского языка.

Voyah Free

В рамках данной сервисной акции официальные дилеры компании Voyah в России проведут бесплатную проверку языка интерфейса кроссоверов и, если это потребуется, обновят программное обеспечение, переведя его на русский язык. Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, будут уведомлены через письма и телефонные звонки от уполномоченного представителя компании через ООО «Моторинвест», действующего как официальный дистрибьютор Voyah в России.

Также владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с объявленным списком. Если их кроссовер оказался в списке отзыва, рекомендуется связаться с дилерским центром для согласования времени визита.

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Источник: Автоновости дня