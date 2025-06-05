Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Раскрыт новый кроссовер Geely для РФ

Geely готовит к старту в России гибридный кроссовер Galaxy Starship 7

Тренд на гибридные силовые установки продолжает набирать обороты: еще один китайский бренд обнаруживает смещение вектора продаж в России от «электричек» к гибридам.

Рекомендуем
Особенная батарея и другие фишки доступного китайского электромобиля

Примеру Voyah следует Geely – правда, пока не отказываясь от чисто электрических моделей. По информации источника, Geely Motors находится в процессе получения ОТТС на Geely Galaxy Starship 7 – по сути, гибридной версии электрокроссовера Geely EX5, который в России уже известен. И вот, как и прогнозировал «За рулем», Geely планирует начать поставки в Россию более практичной и подходящей нашим реалиям версии.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Сообщается, что в России сертифицируют модель китайской сборки с гибридной силовой установкой. Пока известны только параметры таких машин в КНР: там Geely Galaxy Starship 7 оснащается системой NordThor 2.0.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По сути, это связка атмосферного двигателя рабочим объемом 1,5 литра, развивающего 112 л.с., и электропривода E-DHT, имеющего мощность 218 л.с. Характеристики, сроки поставок и цены для России пока неизвестны. Судя по документации, в РФ модель может получить название Geely EX5 EM-i или Geely EX5 PHEV, отмечает источник. Отметим, что цена чисто электрического Geely EX5 в России – от 4,1 млн рублей.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 441
05.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0