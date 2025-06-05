Раскрыт новый кроссовер Geely для РФ

Geely готовит к старту в России гибридный кроссовер Galaxy Starship 7

Тренд на гибридные силовые установки продолжает набирать обороты: еще один китайский бренд обнаруживает смещение вектора продаж в России от «электричек» к гибридам.

Примеру Voyah следует Geely – правда, пока не отказываясь от чисто электрических моделей. По информации источника, Geely Motors находится в процессе получения ОТТС на Geely Galaxy Starship 7 – по сути, гибридной версии электрокроссовера Geely EX5, который в России уже известен. И вот, как и прогнозировал «За рулем», Geely планирует начать поставки в Россию более практичной и подходящей нашим реалиям версии.

Сообщается, что в России сертифицируют модель китайской сборки с гибридной силовой установкой. Пока известны только параметры таких машин в КНР: там Geely Galaxy Starship 7 оснащается системой NordThor 2.0.

По сути, это связка атмосферного двигателя рабочим объемом 1,5 литра, развивающего 112 л.с., и электропривода E-DHT, имеющего мощность 218 л.с. Характеристики, сроки поставок и цены для России пока неизвестны. Судя по документации, в РФ модель может получить название Geely EX5 EM-i или Geely EX5 PHEV, отмечает источник. Отметим, что цена чисто электрического Geely EX5 в России – от 4,1 млн рублей.

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Источник: Китайские автомобили