Форум MarketAuto – 2025: новый взгляд на автомобильный маркетинг

18 июня в Москве состоится форум MarketAuto – 2025

18 июня Москва станет эпицентром автомобильного маркетинга – именно здесь, в пространстве LOFT HALL #2 на Ленинской Слободе, 26, впервые состоится форум MarketAuto – 2025. Организатор события – агентство «Автостат», хорошо известное в отрасли благодаря умению объединять самых разных игроков рынка и превращать деловые встречи в настоящие центры притяжения для профессионалов.

В программе форума – пять насыщенных тематических сессий. Откроет мероприятие обсуждение брендов и трендов в автомобильном бизнесе, а также свежих идей в веб-дизайне. В последующих сессиях эксперты разберут тонкости маркетинга сервисных услуг и внедрения CRM-систем в автобизнесе.

Особое место в программе занимает конкурс кейсов «WOW-Маркет». Здесь участники смогут побороться за признание в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация». Оценивать работы будут маркетинговые директора ведущих автокомпаний, отраслевые эксперты и представители СМИ.

Форум ориентирован, в первую очередь, на B2B-аудиторию: владельцев и топ-менеджеров компаний, маркетологов, коммерческих директоров, руководителей сервисных центров, digital-специалистов и логистов. Но двери открыты для всех, кто интересуется современным маркетингом в автомобильной сфере.

Присоединиться к форуму можно как лично, так и онлайн.