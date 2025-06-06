Ставите машину под деревом – учли все риски?

Главными неприятностями при парковке под деревом являются липкая смола и пыльца

Ставить машину под деревом кажется удобным решением (иногда просто больше некуда), но на деле это может привести к неприятным проблемам, отмечают специалисты издания Pravda.Ru

Одними из главных неприятностей являются липкая смола и пыльца, особенно от хвойных деревьев и лип. Они оседают на кузове, и чем дольше вы не моете авто, тем сложнее с ними справиться. Смола может «вплавиться» в лак, оставляя трудно выводимые пятна и разводы.

Кроме того, мокрые листья начинают гнить на поверхности машины, создавая плесень и кислоты, которые разъедают защитный слой. Птицы, сидящие на ветках, также могут оставить следы своей жизнедеятельности, которые, если не убрать их сразу, могут повредить ЛКП.

Деревья являются местом обитания для насекомых и грызунов. Теплый капот часто привлекает и мышей, которые могут повредить провода. Листья, попадающие под капот осенью, приводят к перегреву двигателя.

Если вы паркуетесь под деревьями, мойте машину чаще, особенно в сезон цветения, и имейте под рукой влажные салфетки для удаления смолы и птичьего помета. Также стоит следить за воздухозаборником и состоянием подкапотного пространства, чтобы избежать засоров. И, конечно, желательно обратить внимание на состояние самого дерева, нет ли на нем большой сухой ветки, которая грозит вот-вот упасть на ваш автомобиль.