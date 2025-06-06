Подсчитана доля «китайцев» на рынке РФ в мае

Сергей Целиков: в мае китайские бренды заняли 54% российского рынка

В мае китайские бренды заняли более половины российского рынка новых легковых автомобилей (54%), сообщил Сергей Целиков в своем Телеграм.

Российским маркам (включая недавно созданные) досталось почти треть рынка – 33,1%. Белорусский бренд Belgee нарастил свою долю до 4%. Японские и немецкие марки составили по 2,7% рынка, в то время как доля корейских компаний уменьшилась до 1,3%. Следует отметить, что марка Solaris, которая занимает более 2% рынка, формально считается российской.

Причем все китайские автомобильные группы, вошедшие в первую пятерку, ушли «в минус», больше всех пострадал концерн Changan (-435%; 5733 шт.), за ним следует Chery (-32%; 18760 шт.), а GWM и Geely продали меньше на 26% каждая.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Сергей Целиков - Автостат/Telegram