Автомобили в России теперь можно купить онлайн с самовывозом

Покупатели машин на Wildberries смогут забирать их из партнерских автосалонов

Крупнейшая российская торговая онлайн-площадка Wildberries объявила о запуске новой товарной категории в сервисе самовывоза Click&Collect – теперь пользователи могут забирать автомобили и мототехнику из партнерских дилерских центров. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Пользователи могут оформить покупку транспортного средства на платформе и забрать его в удобное время в автосалоне, где при желании можно провести дополнительный осмотр и проверить документы, которые предоставляет автодилер. Функция самовывоза доступна как на сайте, так и в приложении Wildberries на системах iOS и Android, и обновлять мобильное приложение не требуется.

Процесс заказа происходит быстро и просто: клиент выбирает интересующий его автомобиль или мототранспорт, добавляет его в корзину, а затем выбирает дилерский центр для самовывоза с помощью специальной карты. На этом же этапе можно проверить рабочие часы автосалона и время, когда можно забрать транспорт. Заказы оформляются по предоплатной схеме с карты, зарегистрированной в профиле пользователя.

Первым партнером для реализации этой услуги стал автосalon «Marcar». На этапе тестирования к сервису будут подключены несколько автодилерских центров в Москве, а впоследствии планируется расширение в Краснодар и Ростов-на-Дону.

В начале на витрине Wildberries будет представлено от 40 до 50 моделей транспортных средств от автодилера, в основном китайских марок, таких как Chery, Geely и Jetour, а также модели западных производителей, например, BMW X7, и квадро- или мототехника.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: iXBT