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Volkswagen возродит самую крутую версию кроссовера Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan R обзаведется двигателем мощностью более 330 л.с.

Концерн Volkswagen рассматривает возможность возврата «заряженной» версии кроссовера Tiguan R, который ранее пользовался популярностью на ряде рынков.

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По данным Педро Мартинеса Диаса, руководителя отдела Volkswagen R, модель, входившая в линейку R второго поколения, может получить обновление для актуальной платформы.

Ожидается, что новый Tiguan R будет оснащен двухлитровым турбированным двигателем, способным развивать более 330 л.с. и выдавать 420 Нм крутящего момента, аналогично некоторым версиям Golf.

Volkswagen Tiguan R
Volkswagen Tiguan R
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С учетом строгих экологических стандартов Европы возможна также гибридная модификация. В настоящее время топовые версии Tiguan предлагают 271 л.с. для обычной модели и 272 л.с. для бензиново-электрической вариации.

Интерьер Volkswagen Tiguan R
Интерьер Volkswagen Tiguan R

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Предыдущая версия Tiguan R, снятая с производства в третьем поколении, имела мощность 320 л.с., полный привод и могла разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Новый кроссовер может стать конкурентом Toyota RAV4 GR Sport, которая также развивает 320 л.с.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Количество просмотров 11202
07.06.2025 
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+71