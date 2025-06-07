Volkswagen возродит самую крутую версию кроссовера Tiguan

Новый Volkswagen Tiguan R обзаведется двигателем мощностью более 330 л.с.

Концерн Volkswagen рассматривает возможность возврата «заряженной» версии кроссовера Tiguan R, который ранее пользовался популярностью на ряде рынков.

По данным Педро Мартинеса Диаса, руководителя отдела Volkswagen R, модель, входившая в линейку R второго поколения, может получить обновление для актуальной платформы.

Ожидается, что новый Tiguan R будет оснащен двухлитровым турбированным двигателем, способным развивать более 330 л.с. и выдавать 420 Нм крутящего момента, аналогично некоторым версиям Golf.

Volkswagen Tiguan R

С учетом строгих экологических стандартов Европы возможна также гибридная модификация. В настоящее время топовые версии Tiguan предлагают 271 л.с. для обычной модели и 272 л.с. для бензиново-электрической вариации.

Интерьер Volkswagen Tiguan R

Предыдущая версия Tiguan R, снятая с производства в третьем поколении, имела мощность 320 л.с., полный привод и могла разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Новый кроссовер может стать конкурентом Toyota RAV4 GR Sport, которая также развивает 320 л.с.

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Источник: Тарантас Ньюс