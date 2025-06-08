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Уловки перекупов — есть люди, которые знают о них всё

Автоэксперт Ладушкин назвал риски при покупке подержанного автомобиля

Профессиональные перекупщики могут скрыть недостатки плохого автомобиля, представив его как хороший, отметил руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин.

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Нужно понимать, что каждый автомобиль может иметь свои изъяны. Среди возможных проблем скрученный пробег, вопросы с VIN-номером, а также ограничения на регистрационные действия. Например, если владелец не оплатил штрафы или если машина находится в имущественном споре в суде.

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Также среди рассматриваемых автомобилей могут быть те, которые уже участвовали в ДТП и имеют серьезные технические дефекты, требующие значительных финансовых затрат, добавил эксперт.

Обязательно стоит проверить автомобиль в базах ГИБДД и ФССП по VIN-номеру. Это даст определенную информацию, хотя стоит понимать, что она не является абсолютной истиной.

Например, таким образом можно выяснить, есть ли ограничения на регистрацию автомобиля. Если они имеются, лучше отказаться от покупки. И не забывайте, что информация, которая сейчас отсутствует в базе, может появиться в любой момент до оформления сделки.

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Также авто, которое вас заинтересовало, можно проверить через базы объявлений. Они предлагают больше информации, включая детали страховых возмещений: количество ДТП и суммы на ремонт. Однако, если автомобиль ремонтировался в обычном сервисе за наличные, эти данные могут не отразиться в базах.

Единственным надежным способом обезопасить себя от покупки автохлама является обращение за помощью к специалисту, считает Ладушкин. Потому что опытные люди знают все уловки перекупов.

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Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 149
08.06.2025 
Фото:«За рулем»
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