Стало известно, когда в РФ появятся пикапы Oting Rich 7 и Oting Z9

Модели Z9 и Rich 7 сертифицированы в России

Концерн Sinomach Auto сообщил о завершении лабораторных испытаний и выходе на финальный этап сертификации двух пикапов – Oting Rich 7 и Oting Z9. Ожидается, что автомобили поступят на российский рынок этой осенью.

Oting Z9

У пикап Oting Z9 футуристичный дизайн, разработанный предприятием Zhengzhou Nissan Automotive (Китай). Эта модель сочетает оригинальную внешность с Z-образной оптикой, современным цифровым салоном и мощной силовой установкой.

С адаптивным круиз-контролем, высоким клиренсом (270 мм) и вместительным кузовом, Oting Z9 не подведет как в городских условиях, так и на бездорожье. Sinomach Auto также рассматривает возможность использования гибридной силовой установки для российского рынка.

Oting Rich 7

Oting Rich 7 – классический пикап, построенный на платформе Nissan Navara. У него оригинальная Х-образная решетка радиатора и современная светодиодная фронтальная оптика. Длина автомобиля составляет 5287 мм при клиренсе около 210–215 мм.

Комплектации машин и варианты двигателей будут озвучены ближе к началу продаж.

В настоящее время бренд представлен в России только двумя моделями: Паладин (пятидверный рамный внедорожник на платформе Nissan Terra) и Palasso (пикап-хардтоп на базе все того же Nissan Navara). Цены на них начинаются от 3 099 000 рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Oting