Крутая Toyota по цене Лады: представлен новый технологичный кроссовер

Toyota анонсировала выпуск электрокроссовера bZ5 с запасом хода до 630 км

10 июня Toyota представит новый электрокроссовер bZ5, построенный на платформе e-TNGA. Длина модели составляет 4,8 метра, она имеет аэродинамичный дизайн.

Подготовлен предзаказ: базовая версия с запасом хода 550 км по стандарту CLTC стоит от 130 000 юаней (приблизительно 1,4 млн рублей), а версия с функцией беспилотного вождения L2 – до 160 000 юаней.

Toyota bZ5 оборудован электромотором мощностью 200 кВт и батареями от BYD (65,3 или 74 кВт∙ч), что позволяет достигать запаса хода до 630 км.

Toyota bZ5

Внутреннее оформление включает 15,6-дюймовый экран, цифровую панель инструментов, звуковую систему JBL с 10 динамиками, подсветку на 256 цветов и кресла с возможностью полного раскладывания.

Система Toyota Pilot с ПО Momenta 5.0 предлагает более 30 функций помощи водителю, включая навигацию NOA, а в топовой версии установлены лидар и чип с производительностью 544 TOPS.

Toyota bZ5

Безопасность модели обеспечивается девятью подушками и пятиуровневой защитой батареи, что делает bZ5 достаточно безопасным автомобилем. Выпуск нового электрокроссовера совпадает с моментом производства 12-миллионного автомобиля Toyota в Китае.

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Источник: SpeedMe