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В России стартуют официальные продажи нового просторного и «навороченного» кроссовера

Dongfeng анонсировал продажи крупного кроссовера Huge в России

Китайская компания Dongfeng активно продвигается на российский рынок, запустив продажу среднеразмерного кроссовера Mage и анонсировав выход на рынок большой модели Huge.

Dongfeng Huge
Dongfeng Huge

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Кроссовер Huge имеет длину 4720 мм и колесную базу 2825 мм, что ставит его в один ряд с Geely Monjaro.

Под капотом Huge расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью около 200 л.с., аналогичный тому, что используется в Mage. Двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатой коробкой-автоматом Getrag. Информация о комплектации и ценах на модель пока не раскрыта.

Интерьер Dongfeng Huge
Интерьер Dongfeng Huge
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Dongfeng Huge уже продается в Белоруссии, где его цена в базовой версии составляет 117 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2,82 млн рублей в России. Учитывая, что Geely Monjaro в Белоруссии стоит дороже (140 тыс. белорусских рублей), спрос на Huge был невысоким, однако в России это может измениться.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 68805
07.06.2025 
Фото:Dongfeng
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