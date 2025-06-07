Как сэкономить деньги при летней езде на автомобиле? Практические советы

Эксперт Коротков перечислил способы экономии топлива при летней езде на авто

С наступлением летнего сезона многие автомобилисты сталкиваются с повышенным расходом топлива, так как температура воздуха значительно повышается, а трафик на дорогах увеличивается.

О том, как можно сэкономить топливо, а, следовательно, и свои деньги, рассказал эксперт Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, генеральный директор MIGTORG:

– Для того чтобы часто не заезжать на заправку, важно держать оптимальную скорость автомобиля, согласно правилам ПДД. Любители быстрой езды с резкими маневрами будут тратить больше топлива на 15-30%, если не будут избегать резкого ускорения и торможения.

У большинства автовладельцев летние поездки часто ассоциируются с жарой и необходимостью включения кондиционера. Однако это может быть не самым экономичным решением для вашего кошелька. Если температура позволяет открыть окно вместо использования кондиционера, то можно значительно сэкономить топливо.

Не менее важным является контроль за давлением в шинах. Если они недостаточно накачаны, создается большее сопротивление с дорогой, что требует от двигателя большего усилия.

Важно обращать внимание на то, что загрязненный радиатор затрудняет воздушный поток, что приводит к неэффективному сгоранию и, как следствие, большему расходу топлива. Не следует забывать, что состояние масла также напрямую влияет на расход топлива. Его регулярная замена способствует более эффективной работе автомобиля, что, в свою очередь позволяет экономить средства.