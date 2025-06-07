Надежный дизель, автомат, огромный салон — отличный семейный минивэн до 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах минивэна Kia Carnival с пробегом

В России представлено не так уж много новых семейных минивэнов, а доступных вообще практически нет. Если нет новых машин, имеет смысл обратить внимание на вторичный рынок. Здесь ситуация меняется кардинально.

Достаточно много предложений и, чтобы не запутаться в разнообразии и не выбрать плохой вариант, нужно изучить много информации и статистики. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев упростил задачу и выделил несколько доступных и надежных вариантов. Один из них – Kia Carnival. О технических подробностях и оснащении популярного минивэна детально рассказано в комментарии эксперта.

Kia Carnival

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Третье поколение вышло в свет в 2014 году. Официально у нас не продавали, но на вторичке таких Карнивалов много. За машины 8–10 лет просят 2,2–2,5 млн рублей при пробегах 150–200 тысяч км.

Привод только передний. Багажник в девятиместной версии отсутствует – место занимает четвертый ряд сидений, тесный и неудобный. В семиместной версии тесноват третий ряд, зато отсек для поклажи – свыше 600 л.

Бензиновый вариант к нам почти не попадал, в основном стереотипное сочетание дизеля с гидроавтоматом – то же, что у Santa Fe и Sorento.

Дизель 2.2 (202 л. с.) надежен, служит 400 тысяч км, и есть ремонтные размеры. Слабое звено – шкив коленвала. Всё остальное в пределах нормы для дизелей, если не тянуть с заменой масла. Автомат A6LF3 тоже особых проблем не доставляет, служит 250 тысяч км до капремонта.

Подвеска и рулевой механизм не самые крепкие в классе. Оснащен богато, уровень комфорта высокий.

Вердикт: никаких противопоказаний.

Интерьер Kia Carnival

О том, какие еще добротные семейные минивэны с пробегом представлены на российском авторынке, можете узнать в нашем материале.