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Надежный дизель, автомат, огромный салон — отличный семейный минивэн до 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах минивэна Kia Carnival с пробегом

В России представлено не так уж много новых семейных минивэнов, а доступных вообще практически нет. Если нет новых машин, имеет смысл обратить внимание на вторичный рынок. Здесь ситуация меняется кардинально.

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Достаточно много предложений и, чтобы не запутаться в разнообразии и не выбрать плохой вариант, нужно изучить много информации и статистики. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев упростил задачу и выделил несколько доступных и надежных вариантов. Один из них – Kia Carnival. О технических подробностях и оснащении популярного минивэна детально рассказано в комментарии эксперта.

Kia Carnival
Kia Carnival

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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Третье поколение вышло в свет в 2014 году. Официально у нас не продавали, но на вторичке таких Карнивалов много. За машины 8–10 лет просят 2,2–2,5 млн рублей при пробегах 150–200 тысяч км.

Привод только передний. Багажник в девятиместной версии отсутствует – место занимает четвертый ряд сидений, тесный и неудобный. В семиместной версии тесноват третий ряд, зато отсек для поклажи – свыше 600 л.

Бензиновый вариант к нам почти не попадал, в основном стереотипное сочетание дизеля с гидроавтоматом – то же, что у Santa Fe и Sorento.

Дизель 2.2 (202 л. с.) надежен, служит 400 тысяч км, и есть ремонтные размеры. Слабое звено – шкив коленвала. Всё остальное в пределах нормы для дизелей, если не тянуть с заменой масла. Автомат A6LF3 тоже особых проблем не доставляет, служит 250 тысяч км до капремонта.

Подвеска и рулевой механизм не самые крепкие в классе. Оснащен богато, уровень комфорта высокий.

Вердикт: никаких противопоказаний.

Интерьер Kia Carnival

О том, какие еще добротные семейные минивэны с пробегом представлены на российском авторынке, можете узнать в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 280938
07.06.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Недостатки:
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Комментарий:
Хороший автомобиль. Советую брать!
+3