Более 1000 двигателей Kia сдали в металлолом: подробности о крупной краже на предприятии

Генпрокуратура Индии: двое бывших работников Kia India украли 1008 двигателей

Два бывших сотрудника Kia India находятся под следствием по подозрению в заговоре с металлоломщиками, в результате чего с завода было похищено 1008 двигателей за три года.

Хотя общая стоимость украденного имущества составила лишь 2,3 миллиона долларов, данное событие вызвало серьезные последствия для промышленной деятельности, доверия участвующих сторон и уверенности в трудоустройстве.

В полицейском документе от 16 апреля сообщается, что бригадир и начальник отдела диспетчеризации двигателей легализовали кражу через поддельные документы. Они сотрудничали с несколькими сообщниками, которые помогали с транспортировкой и сбытом украденных двигателей в Нью-Дели.

Kia India, заметив несоответствия в управлении запасами, провела расследование и сообщила о случае в полицию. Под арестом находится 37-летний Винаягамурти Велучами, который отрицает свою вину, а также 33-летний Патан Салим. В случае обвинения им грозит до 10 лет лишения свободы.

Крайний срок для информирования о краже был установлен после проверки запасов в январе 2025 года, когда также было выявлено несанкционированное перемещение транспортных средств. Полиция изъяла мобильные телефоны с доказательной информацией, такой как скриншоты и счета.

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Источник: Reuters