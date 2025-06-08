Toyota возродит легендарное спортивное купе: появились первые изображения

Toyota анонсировала разработку восьмого поколения Celica с бензиновым двигателем

Японский автопроизводитель Toyota подтвердил, что ведёт работу над восьмым поколением известного спорткупе Celica.

Предварительный вариант уже показали дилерам в США, а тестовые автомобили проходят дорожные испытания. Вице-президент Toyota по продуктовому планированию в Северной Америке, Купер Эриксен, сообщил, что проект находится на продвинутой стадии, хотя основные технические подробности пока не раскрыты.

Компания рассматривает как бензиновые, так и электрифицированные версии, что соответствует современным трендам. Технический директор Toyota, Хироки Накадзима, объявил, что новая версия будет иметь бензиновый двигатель, а не электромотор, как планировалось ранее.

Toyota Celica

В дополнение, Toyota разработала новый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, способный выдавать до 407 л.с., который также может быть установлен в новую Celica. Модель Celica выпускалась с 1970 по 2006 годы, но точные сроки выхода нового поколения пока не уточнены.

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Источник: Тарантас Ньюс