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Volkswagen представил крупный и хорошо оснащенный семейный кроссовер

Volkswagen представил кроссовер Tayron 2025 года с новыми опциями и двигателями

Volkswagen анонсировал международную версию своего кроссовера Tayron 2025, который ранее был представлен в Китае.

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Начало продаж намечено на сентябрь в Австралии, после чего модель станет доступна на глобальных рынках. Tayron 2025 предлагает варианты с пятью и семью местами и отличается обновленным дизайном и качественным интерьером с современными технологиями.

Базовая модель 110 TSI Life оборудована двигателем мощностью 148 л.с. и трансмиссией DSG, что позволяет буксировать до 1,8 тонны. Модификация 150 TSI Life обладает 201 л.с., полноприводной системой 4Motion, пятиместным салоном и вместительным багажником объемом 885 литров.

Volkswagen Tayron 2025
Volkswagen Tayron 2025
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Для покупателей, ищущих больше мощности, доступна версия 195 TSI R-Line с двигателем на 261 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч всего за 6,1 секунды. Эта модификация также включает 20-дюймовые колесные диски, продвинутую мультимедийную систему и премиальную аудиосистему.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Volkswagen
Количество просмотров 9160
08.06.2025 
Фото:Unsplash | Volkswagen
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