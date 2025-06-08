Volkswagen представил крупный и хорошо оснащенный семейный кроссовер

Volkswagen представил кроссовер Tayron 2025 года с новыми опциями и двигателями

Volkswagen анонсировал международную версию своего кроссовера Tayron 2025, который ранее был представлен в Китае.

Начало продаж намечено на сентябрь в Австралии, после чего модель станет доступна на глобальных рынках. Tayron 2025 предлагает варианты с пятью и семью местами и отличается обновленным дизайном и качественным интерьером с современными технологиями.

Базовая модель 110 TSI Life оборудована двигателем мощностью 148 л.с. и трансмиссией DSG, что позволяет буксировать до 1,8 тонны. Модификация 150 TSI Life обладает 201 л.с., полноприводной системой 4Motion, пятиместным салоном и вместительным багажником объемом 885 литров.

Volkswagen Tayron 2025

Для покупателей, ищущих больше мощности, доступна версия 195 TSI R-Line с двигателем на 261 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч всего за 6,1 секунды. Эта модификация также включает 20-дюймовые колесные диски, продвинутую мультимедийную систему и премиальную аудиосистему.

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Источник: 32cars