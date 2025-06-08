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Представлен новый седан, который может стать доступным конкурентом для Camry и Accord

Geely представила седан Galaxy A7 EM-i: цены, размеры и особенности гибрида

Geely опубликовала новые изображения своего гибридного седана Galaxy A7 EM-i, размеры которого составляют 4918х1905х1495 мм, а колесная база равна 2845 мм, что делает его сопоставимым с Toyota Camry и Honda Accord.

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Предполагаемая цена автомобиля в Китае составит около 100 000 юаней (примерно 15 тыс. долларов), что делает его не только просторным, но и доступным выбором.

Ключевой особенностью Galaxy A7 EM-i станет силовая установка, заимствованная у Galaxy Star 8 EM-i. Система включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с., сочетающийся с одноступенчатой коробкой передач DHT, в которой ДВС не связан с колесами.

Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i
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По заявлению Geely, расход топлива данного гибрида составляет всего 2 л на 100 км, а максимальный запас хода превышает 2100 км.

Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i
Geely Galaxy A7 EM-i

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 5398
08.06.2025 
Фото:Geely
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