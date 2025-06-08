На российском рынке в этом году появится новый полноприводный внедорожник

Российские продажи внедорожника Jaecoo J6 стартуют в 2025 году

Представительство Jaecoo, подразделение компании Chery, подтвердило, что полноприводный внедорожник Jaecoo J6 будет представлен на российском рынке.

О старте продаж данного автомобиля будет объявлено в официальном сообщении, однако конкретная дата пока не озвучена – ожидается, что модель появится в первой половине 2025 года.

Jaecoo J6, который базируется на платформе Chery iCar 03, уже прошел процесс одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в России. Новый внедорожник имеет характерные рубленые формы кузова, скрытые дверные ручки и полный привод.

Chery iCar 03

Электромобиль Jaecoo J6 отличается размерами 4406 х 1910 х 1715 мм и колесной базой 2715 мм. Он обладает максимальной мощностью в 279 л.с. и может проехать до 472 км по циклу CLTC. Дизайн этого кроссовера черпает вдохновение у классических внедорожников.

Внутри автомобиля установлены цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран, а также «хрустальный» селектор управления режимами вождения. Jaecoo J6 дополнит существующую линейку бренда в России, где уже представлены модели J7 и J8. Подробная информация о ценах и комплектациях станет доступна ближе к старту продаж.

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Источник: Китайские автомобили