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«За рулем» поздравляет с Днем России!

12 июня — большой государственный праздник, важный для всех россиян

Поздравляем вас, дорогие наши читатели, с государственным праздником – Днем России. Этот день символизирует национальное единство, гражданскую ответственность и любовь к Родине.

День России берет свое начало с принятия Декларации о государственном суверенитете в далеком 1990 году, и за 35 лет он стал знаковым для каждого, кто живет и работает в нашей стране.

На просторах нашей Родины уживаются множество национальностей и народов, различных вероисповеданий и образа жизни. Объединяют нас земля, ее история и культура.

Автомобиль – неотъемлемая часть российской культуры, каждому знакомый и всеми любимый. Издательство «За рулем» прилагает все усилия для развития этой общей составляющей нашей жизни, чтобы она оставалась всегда востребованной.

Мы гордимся нашей страной, ее богатой историей, культурой и достижениями. В этот день желаем всем россиянам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и успехов во всех начинаниях.

С Днем России!

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Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 173
12.06.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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