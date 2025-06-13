Замена Гранте? Эта машина появится в России уже в 2025-м!

В 2025 году Dongfeng планирует вывести на российский рынок электромобиль Box

До конца 2025 года в России появится субкомпактный электромобиль Dongfeng Box – об этом было официально объявлено на российской презентации кроссоверов Mage и Huge.

Dongfeng Box – это «электричка» на оригинальной платформе Quantum Architecture S3 с длиной кузова 4030 мм, что всего на десяток сантиметров больше, чем у вазовской Гранты. Зато колесная база у китайской машины больше существенно: 2660 мм против 2476 мм. Электромотор мощностью 95 л.с. питается от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 32,45 кВтч или 42,3 кВтч – в зависимости от этого паспортный пробег на одном заряде составляет 330 км или 430 км, есть возможность быстрой подзарядки.

Если серьезно, то конечно, Гранте эта машинка не конкурент. А вот перспективному российскому Атому – вполне. Просто прикиньте характеристики Атома и сравните с теми, что выше: длина кузова 3995 мм, пробег на одном заряде – до 500 км... Но это, опять-таки, пока только «по паспорту». И без привязки к ценам на сами машины.

Меж тем, в Белоруссии Dongfeng Box уже почти год продается официально, и цена базовой комплектации в переводе на российские деньги составляет примерно 1,4 млн рублей... Характерно, что машины для РБ оснащены не китайским портом GB/T, который не встречается повсеместно, а более распространенным разъемом CCS2, он же Combo 2. На предпродажных тестах журналисты отзывались об авто положительно. Подождем теста «За рулем»?

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Источник: Китайские автомобили, av.by