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Популярный бренд представил два новых доступных кроссовера: известны цены

Марка Dongfeng раскрыла стоимость кроссоверов Mage и Huge для России

Бренд Dongfeng на презентации в Москве раскрыл российские цены на кроссоверы Huge и Mage.

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Габариты Huge 4720*1910*1702 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., 7-ступенчатым роботом. До «сотни» автомобиль разгоняется за 8,2 секунды.

Машина будет доступна в комплектациях Modern и Executive стоимостью 2 990 000 и 3 140 000 рублей соответственно без учета скидок и спецпредложений.

Габариты Dongfeng Mage 4650* 1905*1630 мм. Автомобиль оснащен аналогичным силовым агрегатом. Привод у обоих кроссоверов передний.

В комплектации Emotion новинка будет стоить 2 850 000 рублей, в Progressive – 2 950 000 рублей.

Donfgeng Mage
Dongfeng Huge
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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: Dongfeng, «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Donfgeng
Количество просмотров 937
10.06.2025 
Фото:Donfgeng
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