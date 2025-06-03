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Недорогой кроссовер D-класса появится в России

Dongfeng планирует запустить в России недорогого конкурента Chery Tiggo 8 Pro

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В ближайшее время на российский рынок выйдет кроссовер Dongfeng Huge, сообщает источник.

Если данные будут подтверждены официально, Huge дополнит собой обновляемую линейку китайского бренда, встав на полступеньки выше уже анонсированного «младшего брата» – городского кроссовера Mage. Кроссовер Huge – более крупный, он относится к D-классу: габариты составляют 4720 х 1910 х 1702 мм при колесной базе 2825 мм.

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По габаритной длине он почти идентичен довольно популярному у нас Chery Tiggo 8 Pro, однако колесная база куда более просторная (у Tiggo 8 Pro – всего 2710 мм, что даже скромнее, чем у «младшего» Mage), и это обещает куда более комфортную посадку для пассажиров.

Кроссоверы Huge уже продаются в Белоруссии: там машины с 200-сильным турбомотором 1.5 в паре с роботом 7DCT стоят, в пересчете на российскую валюту, 3,1-3,2 млн рублей, но есть и вариант с гибридной силовой установкой.

Подробности по российской версии Huge появятся буквально в ближайшие дни, отмечает источник.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3170
03.06.2025 
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