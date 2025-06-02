Турбомотор 1,5 и 7-ступенчатый робот – к нам едет новый китайский кроссовер

В России скоро появится новый кроссовер Dongfeng Mage

У официальных дилеров Dongfeng скоро появится городской кроссовер Mage. Взгляд притягивают острые линии, высокая поясная линия, сложные формы боковин и двухцветная окраска кузова. Светодиодная оптика, скрытые дверные ручки с электроприводом и массивный спойлер придают автомобилю современный и спортивный характер. При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм в салоне Mage достаточно места как для водителя, так и для пассажиров. Дорожный просвет составляет 202 мм.

Интерьер отделан перфорированной экокожей, в центре – парящая консоль с нишами для хранения, охлаждаемый бокс и современная мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном. Цифровая приборная панель – 10,25 дюйма. За звук отвечает акустика WindHiFi с шестью динамиками.

Dongfeng Mage

Сиденья с электроприводом и памятью настроек, мультируль, панорамная крыша с люком, климат-контроль с отдельными воздуховодами для заднего ряда – все сделано для комфорта водителя и пассажиров. Mage оснащен 1,5-литровым турбомотором на 197 л.с. и 305 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» Getrag с двойным мокрым сцеплением. Разгон до сотни занимает 8,2 секунды.

Dongfeng Mage

Автомобиль адаптирован под климат и дороги России: есть обогрев ветрового стекла, передних сидений, рулевого колеса и форсунок, дистанционный запуск двигателя с ключа. Русифицированная мультимедиа позволяет включать все подогревы одним касанием. Кузов обработан антикором и прошел катафорезную оцинковку.

Среди современных технологий – беспроводная проекция смартфона на экран, системы помощи водителю и функции автономного вождения.

Dongfeng Mage

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Dongfeng