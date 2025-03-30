Популярная марка разработала новый доступный и симпатичный кроссовер

Появились подробности и фото нового доступного кроссовера Dongfeng Nammi 06

Dongfeng, один из крупнейших китайских автопроизводителей представил новые модели под своим бюджетным суббрендом Nammi. После успешного запуска хэтчбека Nammi 01, компания готовится к дебюту своего второго электромобиля – кроссовера Nammi 06.

И, судя по предварительной информации и официальным фотографиям, этот автомобиль обещает стать серьёзным игроком в сегменте недорогих электромобилей.

Dongfeng Nammi 06

Nammi 06 – это компактный кроссовер с ярким и современным дизайном, ориентированным на молодёжную аудиторию. Его внешний вид характеризуется плавными линиями кузова, стильной светодиодной оптикой и выдвижными дверными ручками. Пластиковый обвес по периметру кузова намекает на определённые внедорожные амбиции, подтверждаемые неплохой геометрической проходимостью: угол въезда составляет 23 градуса, а угол съезда – 30 градусов.

Габариты Nammi 06 составляют 4306 x 1868 x 1645 миллиметров при колёсной базе 2715 миллиметров. Для своего класса это довольно просторные размеры. Примечательно и то, что автомобиль оснащается колёсами внушительного размера – 215/60 R17 или 215/55 R18, что говорит о стремлении производителя к комфорту и управляемости.

Dongfeng Nammi 06

Под капотом Nammi 06 скрывается 185-сильный электромотор. Пока нет подробной информации о характеристиках батареи, известно лишь, что она использует литий-железо-фосфатные (LFP) ячейки, известные своей надёжностью и относительно невысокой стоимостью. Снаряжённая масса автомобиля составляет 1550-1570 килограммов, в зависимости от комплектации.

На представленных фотографиях также видна наличие полного комплекта парктроников, электрозеркал и камер кругового обзора.

Dongfeng Nammi 06

Ожидаемая цена Nammi 06 в Китае, судя по стоимости предшественника (Nammi 01, около 10 000 долларов США), будет весьма привлекательной, что делает его потенциально сильным конкурентом на рынке бюджетных электромобилей. Официальная презентация планируется на второй квартал 2024 года, вероятно, в рамках Шанхайского автосалона.

Что касается российского рынка, то пока Dongfeng представлен здесь преимущественно премиальными электромобилями и гибридами под брендом Voyah.

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Источник: Autohome