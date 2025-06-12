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Эксперпт рассказал, что важнее для масла: километры или моточасы

Автоэксперт Сосновский: машина сама напомнит, когда менять масло

Гибкий интервал замены технических жидкостей завершает спор о том, что важнее: километры или моточасы. Современные производители автомобилей внедряют гибкий подход, при котором замена масел и жидкостей не фиксируется по пробегу или времени, а зависит от условий эксплуатации автомобиля, пояснил руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский. Бортовой компьютер автоматически определяет эти условия, основываясь на датчиках температуры, старения масла, моточасах и других факторах.

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Хотя производители устанавливают крайние пределы замены, например, 30 000, 20 000 или 15 000 км, фактический интервал регулируется в зависимости от условий эксплуатации. При ухудшении условий интервал уменьшится: например, у BMW с изначальным пределом в 15 000 км лампочка замены масла может загореться раньше, благодаря системе CBS, которая предупреждает о преждевременном старении масла.

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Интеллектуальные системы оценки замены масла активно внедряются, особенно европейскими производителями. Производители масла создают продукты согласно требованиям автопроизводителей. Однако есть нюансы: концерны, такие как Volkswagen, различают свойства масел в зависимости от выбранного владельцем автомобиля регламента. Для гибкого интервала (LongLife) требуют масла более высокого качества, например, 504/507, тогда как фиксированный интервал подразумевает масла с менее высокими характеристиками, например, 502/505. Таким образом, выбор интервала замены влияет на требования к маслам.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1321
12.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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