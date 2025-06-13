Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Весь модельный ряд Lada запустили в экспедицию длиной более 8 тысяч км

16 автомобилей Lada примут участие в экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

АВТОВАЗ стал официальным автомобильным партнером масштабного международного проекта – экспедиции «Путешествие в сердце Евразии».

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Как сообщает пресс-служба производителя, в состав колонны вошли 16 автомобилей Lada, представляющих практически весь модельный ряд бренда – от компактной Granta до внедорожника Niva Travel. Цель – продемонстрировать универсальность и надежность автомобилей, а также укрепить гуманитарные, деловые и научные связи между Россией и странами Центральной Азии. Проект призван развить межкультурный диалог и объединить активных представителей разных сфер.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Автопробег уже начался – торжественная церемония старта прошла 6 июня в Москве на ВДНХ.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Впереди у участников – 51 день экспедиции, в ходе которой они должны преодолеть более 8 тысяч километров по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, посетив более 30 городов.

В пробеге будут проходить научные конференции, бизнес-форумы, культурные мероприятия и образовательные встречи. А финалом 22 июля станет Первый Центральноазиатский международный экономический форум (ЦМЭФ) в Душанбе, который соберет более 500 участников – представителей бизнеса, власти, науки и культуры. «За рулем» будет следить за ходом автопробега.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1228
13.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0