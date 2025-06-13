Exeed сертифицировал крутую новинку для России

Четырехдверное гибридное купе Exeed Exlantix ES прошло сертификацию для рынка РФ

Российский офис Exeed отчитался о завершении сертификации спортивного гибридного купе Exlantix ES.

Сообщается, что первая партия автомобилей прибудет в Москву летом 2025 года, а стоимость новинки составит 5 990 000 рублей. Довольно существенный прайс обусловлен технологичностью: турбомотор 1.5 (143 л.с.), два электродвигателя с суммарной отдачей 469 л.с. и 634 Нм, полный привод... Батареи емкостью 40 кВтч хватает на 180 км пути на чистой электроэнергии, а общий запас хода – 1231 км.

Машина с габаритной длиной 4945 мм и колесной базой 3000 мм способна разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды... Популярный в РФ Zeekr 001 при почти идентичных габаритах чуть быстрее – 3,8 секунды... Но Zeekr – это чистый электромобиль, а вот в случае с Exlantix ES ребята из Exeed быстро «переобулись» и сертифицировали для России не электрическую, а именно гибридную версию.

Да и иные «плюшки» у Exlantix ES на месте: пневмоподвеска с изменяемым клиренсом, тормозная система с 6-поршневыми суппортами, доводчики дверей, 30 электронных ассистентов водителя, панорамная крыша с автоматическим регулированием затемнения, HUD-дисплей, функция массажа на всех сиденьях, аудиосистема с 23 динамиками, полный «зимний пакет». Плюс гарантия от производителя – 8 лет или 200 тысяч км (для моторов, блоков управления, батареи – 160 тысяч) пробега. Так что, стоит своих денег?