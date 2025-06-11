Used Cars Forum – 2025: все, что вы хотели знать о вторичном авторынке
Если вы следите за автомобильным рынком, то наверняка заметили: подержанные машины в России сегодня доминируют с огромным отрывом. По данным агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2025 года россияне купили 1 775 300 легковых автомобилей с пробегом – и только 349 000 новых. Соотношение впечатляет: на каждую новую машину приходится пять подержанных!
Как менялось соотношение?
В разные годы этот баланс был разным: то 3:1, то 4:1, а бывало и 8:1 в пользу вторички. Все зависит от экономических и рыночных факторов, влияющих на спрос и предложение.
Форум, где разложат все по полочкам
Разобраться в хитросплетениях рынка подержанных авто поможет «Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Агентство «Автостат» проводит этот форум уже в девятый раз – и снова собирает в Москве экспертов, дилеров, банкиров, страховщиков и, конечно, автолюбителей.
О чем пойдет речь?
- Обзор рынка. Эксперты расскажут, что происходит на автомобильном и финансовом рынках.
- Дилерский опыт. Практики поделятся инструментами эффективных продаж подержанных авто.
- Программы производителей. Узнаете о специальных предложениях и сервисах для б/у машин.
- Китайские авто на вторичке. Китайские бренды активно выходят и на рынок подержанных машин – эксперты обсудят их остаточную стоимость и нюансы эксплуатации.
Почему это важно?
Сегодня автомобили с пробегом – не просто альтернатива новым. Это целый рынок со своими трендами, программами поддержки и неожиданными героями. Форум – отличная возможность узнать, как выгодно купить или продать машину, на что обратить внимание и какие инструменты работают лучше всего.
Дата и место
19 июня 2025 года, LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26), Москва.
Форматы участия: онлайн и офлайн. Не упустите ваш шанс получить максимум информации из первых рук и быть в курсе всех изменений на рынке подержанных автомобилей России.
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