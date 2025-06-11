Used Cars Forum – 2025: все, что вы хотели знать о вторичном авторынке

Агентство «Автостат» соберет экспертов, дилеров, банкиров, страховщиков и автолюбителей на форум Used Cars Forum – 2025

Если вы следите за автомобильным рынком, то наверняка заметили: подержанные машины в России сегодня доминируют с огромным отрывом. По данным агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2025 года россияне купили 1 775 300 легковых автомобилей с пробегом – и только 349 000 новых. Соотношение впечатляет: на каждую новую машину приходится пять подержанных!

Как менялось соотношение?

В разные годы этот баланс был разным: то 3:1, то 4:1, а бывало и 8:1 в пользу вторички. Все зависит от экономических и рыночных факторов, влияющих на спрос и предложение.

Форум, где разложат все по полочкам

Разобраться в хитросплетениях рынка подержанных авто поможет «Used Cars Forum – 2025. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Агентство «Автостат» проводит этот форум уже в девятый раз – и снова собирает в Москве экспертов, дилеров, банкиров, страховщиков и, конечно, автолюбителей.

О чем пойдет речь?

Обзор рынка. Эксперты расскажут, что происходит на автомобильном и финансовом рынках.

Эксперты расскажут, что происходит на автомобильном и финансовом рынках. Дилерский опыт. Практики поделятся инструментами эффективных продаж подержанных авто.

Практики поделятся инструментами эффективных продаж подержанных авто. Программы производителей. Узнаете о специальных предложениях и сервисах для б/у машин.

Узнаете о специальных предложениях и сервисах для б/у машин. Китайские авто на вторичке. Китайские бренды активно выходят и на рынок подержанных машин – эксперты обсудят их остаточную стоимость и нюансы эксплуатации.

Почему это важно?

Сегодня автомобили с пробегом – не просто альтернатива новым. Это целый рынок со своими трендами, программами поддержки и неожиданными героями. Форум – отличная возможность узнать, как выгодно купить или продать машину, на что обратить внимание и какие инструменты работают лучше всего.

Дата и место

19 июня 2025 года, LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26), Москва.

Форматы участия: онлайн и офлайн. Не упустите ваш шанс получить максимум информации из первых рук и быть в курсе всех изменений на рынке подержанных автомобилей России.