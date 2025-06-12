Этот новый кроссовер стал хитом на российском рынке — интерес к нему резко вырос

Интерес россиян к кроссоверу Jetour Dashing подскочил на 29,5% в мае 2025 года

Эксперты «Авито Авто» провели анализ динамики предложения и интереса к новым легковым автомобилям в мае 2025 года.

Результаты показали, что рынок остался стабильным по сравнению с предыдущим месяцем, а средняя цена нового автомобиля составила 2 959 000 рублей.

Наиболее популярным брендом в России остается Lada, на которую приходится 20,5% интереса к новинкам. Второе место заняла Chery с 10%, а Haval замкнул тройку с показателем в 9%. На четвертом и пятом местах расположились Jetour и Changan с долей в 5,8% и 5,6% соответственно. Jetour особенно выделился, так как спрос на его кроссоверы в мае возрос на 29,5%.

Jetour Dashing

Среди моделей, на которые был самый высокий интерес, лидирует LADA Granta с 8,7%, за которой следуют Haval Jolion и LADA Vesta (по 3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Особенно заметно вырос интерес к кроссоверу Jetour Dashing – на 29,5% за месяц.

По сравнению с маем 2024 года интерес к новым автомобилям увеличился на 16,4%. Лидером по динамике стал Jetour, интерес к которому удвоился. На вторую и третью позиции вышли Solaris и Chery с ростом интереса в 67,5% и 56,7% соответственно. Также в топ-5 вошли «Москвич» и Haval с показателями 31,2% и 30,5%.

Артем Хомутинников, руководитель продаж нового авто в «Авито», отметил, что рост интереса к Jetour Dashing в мае связан с увеличением предложения, включая новые версии с полным приводом, что способствовало повышению интереса к модели.

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Источник: Прайм