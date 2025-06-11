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Китайский гиперкар установил новый рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг

Электрокар Xiaomi SU7 Ultra установил новый рекорд

Седан Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд на длинной и сложной немецкой трассе «Нюрбургринг». Этот автомобиль стал быстрейшим серийным электромобилем.

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Седан проехал 20,8-километровую трассу за 7 минут 4,957 секунды. Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что электромобили этого китайского бренда еще вернутся на немецкий автодром, и седан сможет улучшить свой результат.

Осенью 2024 года прототип SU7 Ultra преодолел трассу «Нюрбургринг» за 6 минут 46,874 секунды, но этот результат не засчитали в соответствующем рейтинге культовой трассы, так как автомобиль не был серийным.

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Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: Cnevpost.com

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Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 205
11.06.2025 
Фото:Xiaomi
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