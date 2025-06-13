Новый бюджетный кроссовер Volkswagen стал хитом менее, чем за час

Volkswagen представил кроссовер Tera: первые 12 тысяч машин проданы за 50 минут

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tera, который недавно дебютировал в Бразилии, вызвал огромный интерес: всего через 50 минут с начала приёма заявок было зарезервировано 12 тысяч автомобилей. Особенно популярны топовые версии с 6-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Tera

Базовая версия Volkswagen Tera предлагается за 104 тысячи реалов (около 19 тысяч долларов) и комплектуется атмосферным мотором объёмом 1 литр мощностью 84 л.с.

Список оборудования включает 15-дюймовые колёса, 8-дюймовую виртуальную панель, круиз-контроль, светодиодные фары, систему автоторможения и медиасистему с 10,1-дюймовым экраном.

Наиболее дорогая версия стоит 142,29 тысячи реалов (25 тысяч долларов) и предлагает литровый турбомотор мощностью 116 л.с., 6-ступенчатый автомат Aisin, бесключевой доступ, климат-контроль, 10,25-дюймовую виртуальную панель, беспроводную зарядку и системы контроля за разметкой и слепыми зонами.

Интерьер Volkswagen Tera

Кроссовер Volkswagen Tera задуман как глобальная модель – в будущем он будет доступен в более чем 20 странах Южной Америки, Африки и Азии. В Бразилии, где действуют высокие налоги, автомобили стоят больше, чем в большинстве стран. Например, налог на промышленную продукцию варьируется от 7% до 25% в зависимости от типа и объёма двигателя, что значимо влияет на стоимость, особенно для импортируемых автомобилей.

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Источник: iXBT