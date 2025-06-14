Надежный корейский кроссовер подешевел в России и теперь стоит намного дешевле «китайцев»

Kia Seltos с мотором 115 л.с. предлагается в России по цене от 1,9 млн рублей

Кроссовер Kia Seltos, ранее являвшийся основным соперником Hyundai Creta в России, теперь попадает в страну только через альтернативные схемы, в основном из Китая. На одном из сайтов объявления цены на Seltos начинаются с 1 898 000 рублей.

Интересно, что аналогичные китайские модели BAIC X55 и Chery Tiggo 4 даже в комплектациях прошлого года стоят дороже, начиная от 1 975 000 и 2 240 000 рублей соответственно. Москвич 3 2025 года в средней комплектации можно приобрести от 1 903 000 рублей, а топовая версия седана Lada Vesta обойдется как минимум в 1 960 000 рублей.

Самые выгодные предложения на новый Kia Seltos находятся в Уфе, где его можно заказать за 1 898 000 рублей с учетом всех расходов и льготного утильсбора. Кроссовер в исполнении Comfort Edition включает бесключевой доступ, климат-контроль, люк, электронный ручной тормоз с функцией AutoHold, мульти-руль, отделку экокожей сидений и цифровую панель.

Kia Seltos

Примерно за 2 тысячи рублей дороже, за 1 900 000 рублей, доступен аналогичный Seltos в Самарской области с растаможенными документами. Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым двигателем на 115 л.с. и вариатором. Возможность заказа таких версий также имеется в Казани, Самаре, Чебоксарах, Набережных Челнах, Уфе и Перми.

Интерьер Kia Seltos

Кроме того, предлагаются Kia Seltos с более мощным 2,0-литровым двигателем на 149 л.с., стоимость которых начинается от 2 560 000 рублей. Они доступны в Оренбурге, Рязани, Екатеринбурге, Самаре, Ульяновске, Набережных Челнах, Москве и Воронеже.

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Источник: Автоновости дня