#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Дилеры призвали включить их в систему онлайн-продаж автомобилей

РОАД: при развитии онлайн-продаж нужно учитывать интересы всех участников рынка

Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры), ранее предложившая запретить производителям и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин, сменила свою позицию и теперь поддерживает развитие цифровых каналов, предлагая вовлечь официальных дилеров в онлайн-продажи автомобилей.

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

В заявлении подчеркивается, что дилеры выступают не за запрет онлайн-торговли, а за её цивилизованное развитие с учетом интересов всех участников рынка.

Применение искусственных нормативов, таких как ограничение доли онлайн-продаж, считается нецелесообразным, так как необходимо создать равные условия, прозрачные правила и удобство для конечных потребителей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Согласно данным РОАД, в первоначальном проекте «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026-2030 годы» говорилось о введении обязательного норматива продажи автомобилей через маркетплейсы, который составит не менее 5% от общей объемов продаж.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Ассоциация предостерегает, что такое введение может вызвать нежелательные последствия: участники рынка могут начать использовать формальные схемы для соблюдения обязательств, оформляя продажи как онлайн, хотя на самом деле это не будет так. Это может привести к искажению статистики и замедлению развития полноценного цифрового канала.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 65
14.06.2025 
Фото:freepik / standert
Поделиться:
Оцените материал:
0