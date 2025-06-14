Дилеры призвали включить их в систему онлайн-продаж автомобилей

РОАД: при развитии онлайн-продаж нужно учитывать интересы всех участников рынка

Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры), ранее предложившая запретить производителям и дистрибьюторам прямые онлайн-продажи машин, сменила свою позицию и теперь поддерживает развитие цифровых каналов, предлагая вовлечь официальных дилеров в онлайн-продажи автомобилей.

В заявлении подчеркивается, что дилеры выступают не за запрет онлайн-торговли, а за её цивилизованное развитие с учетом интересов всех участников рынка.

Применение искусственных нормативов, таких как ограничение доли онлайн-продаж, считается нецелесообразным, так как необходимо создать равные условия, прозрачные правила и удобство для конечных потребителей.

Согласно данным РОАД, в первоначальном проекте «Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2026-2030 годы» говорилось о введении обязательного норматива продажи автомобилей через маркетплейсы, который составит не менее 5% от общей объемов продаж.

Ассоциация предостерегает, что такое введение может вызвать нежелательные последствия: участники рынка могут начать использовать формальные схемы для соблюдения обязательств, оформляя продажи как онлайн, хотя на самом деле это не будет так. Это может привести к искажению статистики и замедлению развития полноценного цифрового канала.

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Источник: Газета.Ru