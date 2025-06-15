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Машины этих цветов меньше всего теряют в цене

Эксперты iSeeCars: яркие цвета авто теряют в цене медленнее, чем черные и белые

Специалисты портала iSeeCars провели исследование, которое показало, что автомобили нестандартных и ярких цветов теряют в стоимости медленнее, чем их черные, белые и серые аналоги.

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Результаты показали, что машины желтого и оранжевого цветов имеют наименьшую потерю в цене – всего 24% за три года, что составляет около 13,7 тысячи долларов (примерно 1 миллион рублей по нынешнему курсу).

Автомобили зеленого цвета теряют 26,3% (13,2 тысячи долларов), красные – 29,8% (13 тысяч долларов), а синие – 30,9% (13,9 тысячи долларов), что ниже среднего рыночного показателя, равного 31%.

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Наиболее значительное снижение цен происходит у черных и белых автомобилей, которые теряют 31,9% и 32,1% соответственно, что эквивалентно 15,4 тысячи и 15,5 тысячи долларов или около 1,2 миллиона рублей. Золотоистый цвет оказался самым «неликвидным», его машины за три года теряют 34,4% своей первоначальной стоимости, то есть 16,7 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей).

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Однако важно отметить, что лучший итог сохранения стоимости не означает легкости продажи. Редкие цвета, скорее, менее популярны и требуют больше времени для нахождения покупателя, как на первичном, так и на вторичном рынках. Тем не менее, такие автомобили высоко ценятся теми, кто желает выделиться и подобрать модель с уникальным окраской.

Источник: CarBuzz

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 119
15.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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