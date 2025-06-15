Россиянин отсудил 60 млн рублей за бракованный BMW

Cуд взыскал с импортера BMW 60 млн рублей за дефект экрана комбинации приборов

Житель Санкт-Петербурга Игорь Болобошин выиграл судебный процесс у импортера BMW в России, получив более 60 миллионов рублей в качестве компенсации за дефект автомобиля, купленного в 2021 году за 7,5 миллиона рублей.

Объединенная пресс-служба судов города подтвердила, что суд взыскал с ООО «БМВ русланд трейдинг» убытки, неустойки и штрафы из-за проблем с экраном комбинации приборов.

Болобошин многократно обращался к официальному дилеру «Рольф» для ремонта по гарантии, но дефект продолжал проявляться. В итоге, мужчина решил вернуть машинy импортеру. Судебная экспертиза подтвердила наличие производственного дефекта на печатной плате, что послужило основанием для удовлетворения иска.

В результате, Болобошин получил компенсацию за разницу в стоимости ново автомобиля (почти 10 миллиона рублей), процентные выплаты по кредиту (267 тысяч рублей), неустойки (8 миллионов рублей), моральный ущерб (50 тысяч рублей) и расходы на дополнительное оборудование (9,33 миллиона рублей).

Кроме того, сумма штрафа составила 21,5 миллиона рублей, и суд обязал Болобошина вернуть бракованный автомобиль.

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Источник: ТАСС