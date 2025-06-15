Зачем китайцы «плодят» большое количество суббрендов? Названа веская причина

Николай Иванов: китайские суббренды заходят в Россию для диверсификации рисков

Существующий тренд на массовый выход китайских суббрендов на российский автомобильный рынок объясняется успешным опытом их работы в Китае, где подобная стратегия уже зарекомендовала себя.

Об этом говорится в отчете агентства «Автостат», ссылающегося на мнение Николая Иванова, директора департамента новых автомобилей компании «Рольф». Тем не менее, по словам эксперта, такой подход на российском рынке может показаться сомнительным.

Еще одной причиной для появления суббрендов в России является необходимость диверсификации рисков в условиях западного санкционного давления, добавил Иванов.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», также отметил, что основная цель создания большинства суббрендов заключается в стремлении как можно быстрее выйти на рынок и активно освоить дилерские сети.

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Источник: Газета.Ru