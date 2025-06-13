ЗА РУЛЕМ ФЕСТ уже в самом разгаре!
Напоминаем о главных мероприятиях первого дня фестиваля ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
Сегодня на территории RDRC Racepark в Быково собрались тысячи фанатов скорости, мощных машин и чистого драйва.
Квалификационные заезды идут полным ходом, а впереди – финалы, выставка ретро-авто, дрифт-такси, концерт и ещё много интересного.
Погрузитесь вместе с нами в атмосферу ревущих моторов, выброса адреналина и настоящего семейного праздника! Мы будем держать вас в курсе всех главных событий.
Главное на сегодня
- 10:00 – Открытие площадки
- 14:50 – Представление пилотов
- 17:15 – Финалы класса Street
- 20:00 – Награждение победителей
Мы уже на месте и снимаем всё самое яркое! Если увидите камеры — улыбайтесь, попадайте в кадр, делитесь эмоциями и отмечайте нас в соцсетях.
Ждём всех на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — будет громко, быстро и незабываемо!
Схема площадки ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Анастасия Глущенко
Фото:Данила Козлов
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13.06.2025
Фото:Данила Козлов
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