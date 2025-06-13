ЗА РУЛЕМ ФЕСТ уже в самом разгаре!

Напоминаем о главных мероприятиях первого дня фестиваля ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Сегодня на территории RDRC Racepark в Быково собрались тысячи фанатов скорости, мощных машин и чистого драйва.

Квалификационные заезды идут полным ходом, а впереди – финалы, выставка ретро-авто, дрифт-такси, концерт и ещё много интересного.

Погрузитесь вместе с нами в атмосферу ревущих моторов, выброса адреналина и настоящего семейного праздника! Мы будем держать вас в курсе всех главных событий.

Главное на сегодня

10:00 – Открытие площадки

Открытие площадки 14:50 – Представление пилотов

Представление пилотов 17:15 – Финалы класса Street

Финалы класса Street 20:00 – Награждение победителей

Мы уже на месте и снимаем всё самое яркое! Если увидите камеры — улыбайтесь, попадайте в кадр, делитесь эмоциями и отмечайте нас в соцсетях.

Ждём всех на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — будет громко, быстро и незабываемо!

Схема площадки ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».