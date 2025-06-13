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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ уже в самом разгаре!

Напоминаем о главных мероприятиях первого дня фестиваля ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Сегодня на территории RDRC Racepark в Быково собрались тысячи фанатов скорости, мощных машин и чистого драйва.

Квалификационные заезды идут полным ходом, а впереди финалы, выставка ретро-авто, дрифт-такси, концерт и ещё много интересного.

Погрузитесь вместе с нами в атмосферу ревущих моторов, выброса адреналина и настоящего семейного праздника! Мы будем держать вас в курсе всех главных событий.

Главное на сегодня

  • 10:00 Открытие площадки
  • 14:50 Представление пилотов
  • 17:15 Финалы класса Street
  • 20:00 Награждение победителей

Мы уже на месте и снимаем всё самое яркое! Если увидите камеры — улыбайтесь, попадайте в кадр, делитесь эмоциями и отмечайте нас в соцсетях.

Ждём всех на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — будет громко, быстро и незабываемо!

Схема площадки ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Схему расположения парковки и зрительских зон можно скачать по ссылке.

Партнеры мероприятия

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

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Анастасия Глущенко
Фото:Данила Козлов
Количество просмотров 812
13.06.2025 
Фото:Данила Козлов
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