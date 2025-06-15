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Популярные японские кроссоверы начнут продавать в России с официальной гарантией

«Мазда Мотор Рус» начнет поставки кроссоверов CX-5 и CX-50 в Россию из Китая

Компания «Мазда Мотор Рус», ранее выступавшая в роли дистрибьютора японского бренда в России, намерена возобновить централизованные поставки автомобилей Mazda на российский рынок.

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До конца года планируется ввести в Россию примерно 3 тысячи кроссоверов Mazda CX-5 и CX-50, поставки которых будут осуществляться из Китая. В будущем модельный ряд может быть дополнен кроссоверами CX-9 и CX-90.

Одним из ключевых преимуществ централизованных поставок станет возможность предоставления гарантии от «Мазда Мотор Рус» на срок три года или 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
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Цены на автомобили пока не известны, но предполагается, что они будут выше, чем у тех машин, которые ввозят дилеры самостоятельно.

Mazda CX-50
Mazda CX-50

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Эта разница, в том числе, объясняется тем, что автомобили, привезенные «Мазда Мотор Рус», будут проходить таможенные процедуры по всем правилам, что обеспечит дилерам возможность продавать машины в лизинг. Кроме того, компания рассматривает возможность адаптации медиасистем для русскоязычных пользователей.

Источник: iXBT

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Mazda
Количество просмотров 13615
15.06.2025 
Фото:Unsplash | Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-37