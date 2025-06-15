Этот корейский кроссовер с официальной гарантией можно купить дешевле 3 млн рублей

Российские дилеры предлагают базовые кроссоверы KGM Korando за 2,99 млн рублей

В российских автосалонах появились новые кроссоверы KGM (прежний SsangYong) Korando в базовой комплектации, которая не включает полный привод и кожаный интерьер.

Медиасистема также вызывает удивление из-за маленького монохромного экрана, который даже меньше, чем у базовой версии третьего поколения Korando, выпуск которого проходил с 2010 по 2019 годы.

Базовая комплектация включает кондиционер, многофункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений и фронтальные подушки безопасности.

KGM Korando

Кроссовер оборудован 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Стоимость модели составляет 2,99 млн рублей.

Напоминаем, что на все официальные автомобили KGM, продаваемые в России, предоставляется гарантия на 5 лет. Также сообщалось о значительном снижении цен на кроссоверы KGM Korando и KGM Torres.

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Источник: TAGAZ: На виражах автокультуры