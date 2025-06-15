Эти простые правила помогут содержать салон автомобиля в первозданном виде

Эксперт Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за интерьером автомобиля

Большинство проблем с интерьером автомобиля связано не с возрастом, а с неправильным уходом.

Совладелец автосервиса Fit Service, Евгений Евтеев, отметил, что одной из распространенных ошибкой является применение обычной бытовой химии для чистки салона. Например, универсальный кухонный спрей может очищать пластик, однако он также разрушает защитное покрытие, что в дальнейшем вызывает выцветание и трещины.

Кроме того, применение абразивных губок и жестких щеток также может причинить вред. Они особенно опасны для гладких и лакированных поверхностей, так как могут оставить неизгладимые следы.

Для чистки интерьера следует использовать мягкие аксессуары, предназначенные для этих целей.

Регулярная уборка также имеет важное значение. Скопление пыли и капелек воды может привести к образованию трудно выводимых разводов, в особенности на тканевых сиденьях. Рекомендуется проводить поверхностную чистку каждые две недели и выполнять полное очищение всех элементов салона.

При уборке необходимо обязательно наносить специальную полироль на переднюю панель, иначе за год пластик может выгореть и потерять до 20% своего цвета, предупреждает Евтеев.

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Источник: Газета.Ru