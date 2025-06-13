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KGM Rexton и Torres: испытание на прочность для всех желающих

Гости ЗА РУЛЕМ ФЕСТ получили возможность протестировать продукцию бренда KGM

Одна из самых популярных площадок ЗА РУЛЕМ ФЕСТ внедорожный тест-драйв новых моделей KGM.

Даже проливной дождь не останавливает желающих проверить на прочность громкие корейские новинки KGM Torres и KGM Rexton. Испытание проходит на специальных металлических конструкциях, имитирующих реальные трудности бездорожья: диагональные вывешивания, крутые подъемы, «стиральные доски».


Особенно участники отмечают энергоемкость подвески, мягкость и плавность хода, а у модели Rexton еще и работу полного привода.

Дождь, грязь, ухабы для этих машин это лишь возможность доказать, что им действительно по плечу настоящие испытания.


На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.

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Данила Козлов
Фото:Александр Батыру и Данила Козлов
Количество просмотров 4711
13.06.2025 
Фото:Александр Батыру и Данила Козлов
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Отзывы о KGM (Ssang Yong) Rexton

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