KGM Rexton и Torres: испытание на прочность для всех желающих

Гости ЗА РУЛЕМ ФЕСТ получили возможность протестировать продукцию бренда KGM

Одна из самых популярных площадок ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – внедорожный тест-драйв новых моделей KGM.

Даже проливной дождь не останавливает желающих проверить на прочность громкие корейские новинки – KGM Torres и KGM Rexton. Испытание проходит на специальных металлических конструкциях, имитирующих реальные трудности бездорожья: диагональные вывешивания, крутые подъемы, «стиральные доски».

Особенно участники отмечают энергоемкость подвески, мягкость и плавность хода, а у модели Rexton – еще и работу полного привода.

Дождь, грязь, ухабы – для этих машин это лишь возможность доказать, что им действительно по плечу настоящие испытания.





На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».