KGM Rexton и Torres: испытание на прочность для всех желающих
Гости ЗА РУЛЕМ ФЕСТ получили возможность протестировать продукцию бренда KGM
Одна из самых популярных площадок ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – внедорожный тест-драйв новых моделей KGM.
Даже проливной дождь не останавливает желающих проверить на прочность громкие корейские новинки – KGM Torres и KGM Rexton. Испытание проходит на специальных металлических конструкциях, имитирующих реальные трудности бездорожья: диагональные вывешивания, крутые подъемы, «стиральные доски».
Особенно участники отмечают энергоемкость подвески, мягкость и плавность хода, а у модели Rexton – еще и работу полного привода.
Дождь, грязь, ухабы – для этих машин это лишь возможность доказать, что им действительно по плечу настоящие испытания.
На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Данила Козлов
Фото:Александр Батыру и Данила Козлов
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13.06.2025
Фото:Александр Батыру и Данила Козлов
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