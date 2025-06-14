Самые быстрые девушки России собрались на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025
Ни одна женщина в нашей стране не разгоняется до 200 км/ч быстрее Евгении Найт, именно она стала первой девушкой, севшей за руль Top Dragster класса 4.5, мощностью в 1800 л.с.
А Анастасия Борисова – один из самых сильных пилотов в RDRC Street. В 2024 году она на своей BMW M8 GranCoupe лидировала сразу в двух классах: Pro ET и 11.0.
В категории 9.2 – самом быстром классе для дорожных машин – в 2023 году Мария Кутычкина уничтожила соперников, набрав вдвое больше очков, чем ее ближайший преследователь! В этом году, она также претендует на зрелищные победы.
Увидеть выступления этих гонщиц можно на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ, который продолжается сегодня на многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково.
А еще, вы сможете принять участие в тест-драйве корейских автомобилей KGM на треке с искусственными препятствиями.
В испытаниях моделей KGM Torres и KGM Rexton смогут принять участие все желающие с паспортом и действующим водительским удостоверением.
Партнеры мероприятия
- Титульный партнер – KGM;
- Официальный партнер – LUBREX;
- Информационный партнер – Радио «Калина Красная».
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках