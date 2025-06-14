Самые быстрые девушки России собрались на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025

Евгения Найт стала первой девушкой-пилотом болида Top Dragster класса 4.5

Ни одна женщина в нашей стране не разгоняется до 200 км/ч быстрее Евгении Найт, именно она стала первой девушкой, севшей за руль Top Dragster класса 4.5, мощностью в 1800 л.с.

А Анастасия Борисова – один из самых сильных пилотов в RDRC Street. В 2024 году она на своей BMW M8 GranCoupe лидировала сразу в двух классах: Pro ET и 11.0.

В категории 9.2 – самом быстром классе для дорожных машин – в 2023 году Мария Кутычкина уничтожила соперников, набрав вдвое больше очков, чем ее ближайший преследователь! В этом году, она также претендует на зрелищные победы.

Увидеть выступления этих гонщиц можно на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ, который продолжается сегодня на многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково.

А еще, вы сможете принять участие в тест-драйве корейских автомобилей KGM на треке с искусственными препятствиями.

Тест-драйв KGM Rexton

В испытаниях моделей KGM Torres и KGM Rexton смогут принять участие все желающие с паспортом и действующим водительским удостоверением.

Партнеры мероприятия

Титульный партнер – KGM;

Официальный партнер – LUBREX;

Информационный партнер – Радио «Калина Красная».