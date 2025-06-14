ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 продолжается!

«За рулем» собрал фотографии ярких моментов ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025

Сумасшедшие скорости, красивые машины и море драйва. ЗА РУЛЕМ ФЕСТ в самом разгаре, и мы делимся с вами яркими моментами мероприятия.





На ЗА РУЛЕМ ФЕСТ (13 и 14 июня) зрители могут почувствовать уникальный сплав романтики и профессионализма – купить билеты.

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