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Одно движение — и машина «слепнет»: как не испортить обзор зеркалами

Эксперт рассказал о правильном порядке настройки зеркал в автомобиле

Многие водители уверены: сел, быстро повернул зеркала – и порядок. Но неверная настройка – и машина «слепнет»: обзор теряется, а вместе с ним и безопасность. В тонкостях мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

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Порядок настройки

Правильный порядок настройки – залог уверенного обзора: сначала надо отрегулировать кресло до комфортного состояния, а потом зеркала. Ошибка, которая крадет пространство: в боковых зеркалах вместо края крыла видна дверь автомобиля – это лишает вас до 30% обзора. В такой слепой зоне легко может скрыться мотоцикл или машина. Поэтому лучше оставить лишь тонкую полоску крыла сбоку, сохранив при этом максимум обзора дороги.

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Салонное зеркало требует абсолютной чистоты обзора: должна отражаться только дорога, без посторонних объектов – никаких подголовников, пассажиров или стоек кузова. Для оптимального контроля пространства сместите линию горизонта чуть выше центра – так вы увидите больше без искажений.

Для удобной настройки

Есть и секрет для парковки: зеркала могут стать вашими «глазами»: опустив их вниз буквально на несколько градусов, вы откроете обзор на бордюр и задние колеса – это настоящая палочка-выручалочка в тесных дворах или при параллельной парковке. Главное – не забыть вернуть их в прежнее положение, как только маневр будет завершен.

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И наконец, есть одно железное правило: попытка настроить зеркала в движении – прямой путь к неприятностям. Ведь поймать правильный угол на скорости просто невозможно, а даже секундное отвлечение от дороги чревато аварией. Гораздо безопаснее и эффективнее потратить минуту до выезда: отрегулируйте кресло, проверьте обзор во всех зеркалах – и только тогда начинайте путь.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 226
16.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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