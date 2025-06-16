#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Популярный кроссовер Toyota сильно изменится: подробности о новом поколении

Новая Toyota Venza станет кросс-купе и получит гибридную силовую установку

Кроссовер Toyota Venza, который ушел с американского рынка в 2024 году, готовится к обновлению.

Рекомендуем
Новый кроссовер из Китая или аналог нашей сборки, но с пробегом — (не) легкий выбор

Ожидается, что модель третьего поколения может дебютировать в 2027 году. По имеющимся данным, Toyota работает над новым кроссовером Harrier, который может послужить основой для возвращения Venza в США.

Следующий Harrier будет отличаться стильным дизайном и купеобразной структурой. Он получит колесную базу длиной 2270 мм и общую длину около 4750 мм, что сравнит его с такими моделями, как BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и Audi Q5 Sportback.

Toyota Venza актуального поколения
Toyota Venza актуального поколения
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Новый Toyota Harrier, вероятнее всего, будет представлен в США как Venza и будет построен на платформе TNGA-K.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Эта платформа также используется для ряда других моделей Toyota и Lexus, таких как RAV4, Crown Sport, Highlander и другие. В Японии Harrier будет доступен в гибридной и плагин-гибридной версиях на базе нового 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Остается выяснить другие технические характеристики будущей новинки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6561
16.06.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Toyota Venza

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв