Популярный кроссовер Toyota сильно изменится: подробности о новом поколении

Новая Toyota Venza станет кросс-купе и получит гибридную силовую установку

Кроссовер Toyota Venza, который ушел с американского рынка в 2024 году, готовится к обновлению.

Ожидается, что модель третьего поколения может дебютировать в 2027 году. По имеющимся данным, Toyota работает над новым кроссовером Harrier, который может послужить основой для возвращения Venza в США.

Следующий Harrier будет отличаться стильным дизайном и купеобразной структурой. Он получит колесную базу длиной 2270 мм и общую длину около 4750 мм, что сравнит его с такими моделями, как BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и Audi Q5 Sportback.

Toyota Venza актуального поколения

Новый Toyota Harrier, вероятнее всего, будет представлен в США как Venza и будет построен на платформе TNGA-K.

Эта платформа также используется для ряда других моделей Toyota и Lexus, таких как RAV4, Crown Sport, Highlander и другие. В Японии Harrier будет доступен в гибридной и плагин-гибридной версиях на базе нового 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Остается выяснить другие технические характеристики будущей новинки.

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Источник: Carscoops