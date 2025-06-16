К российским дилерам поступил добротный внедорожник, адаптированный к условиям России

В РФ стартовали продажи нового внедорожника Tank 700 Hi-Performance за 11,6 млн

Флагманский внедорожник Tank 700 Hi-Performance в гибридном исполнении теперь доступен у официальных дилеров в России.

Как сообщил Эдуард Плиев, начальник отдела розничных продаж одного из московских автосалонов Tank, новая модель нацелена на клиентов в возрасте от 35 до 55 лет, обычно с высоким доходом, включая бизнесменов и топ-менеджеров.

Гибридная версия Hi-Performance, стоимостью 11 599 000 рублей, является четвертой по счету комплектацией Tank 700 в России. Всего на 1,2 млн рублей дороже стоит версия Edition One, также с гибридной силовой установкой, выпускаемая в 2025 году за 12 799 000 рублей.

Tank 700

Гибридная установка Hi-Performance схожа с той, что используется в Edition One, а ее дизайн близок к бензиновой версии Superior. Под капотом расположен 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 354 л.с. и электромотор, встроенный в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, что обеспечивает общую мощность в 422 л.с. и крутящий момент 800 Нм, с пиковым значением в 517 л.с. при одновременной работе обоих двигателей. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды, а автономный пробег на электротяге составляет до 100 км. Средний расход топлива в смешанном цикле равен 10,6 л на 100 км.

Tank 700

Внедорожник оснащен полным приводом с многодисковой муфтой Torque-on-Demand и пневмоподвеской с активным стабилизатором, что позволяет ему преодолевать сложные маршруты, включая глубокие броды до 900 мм. Дорожный просвет может варьироваться от 205 до 325 мм.

Среди других особенностей – цифровая приборная панель 12,3 дюйма, 16,2-дюймовый мультимедийный дисплей, проекция на лобовое стекло и обычное цифровое зеркало заднего вида. Багажник также включает розетку на 220В.

Интерьер Tank 700

Tank 700 адаптирован для российской зимы, включая подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол. Все владельцы получают 5 лет сервисной поддержки, включая 3 года гарантии и 2 года постгарантийного обслуживания.

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Источник: Автостат